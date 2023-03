Published: 26 Mar 2023 9 AM Updated: 26 Mar 2023 9 AM

அமெரிக்கா: மிஸ்ஸிசிப்பியைத் தாக்கிய சூறாவளி; 25-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி - தொடரும் மீட்புப்பணிகள்!

இந்தச் சூறாவளிக் காற்றின் கோரத் தாண்டவத்தில் சிக்கி, 25-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கக் கூடும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன.