துருக்கியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்... ரிக்டர் அளவில் 6.4 எனப் பதிவு! - அச்சத்தில் மக்கள்

துருக்கியில் மீட்புபணிகள் நடந்துவரும் நிலையில், மீண்டும் நேற்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருப்பதால் மக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.