முதுமலை: ஜனாதிபதி வருகை; பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு, வன அத்துமீறல்; Core Zone-ல் விதிகளை மீறிய போலீஸார்!

பாதுகாப்புப் பணி என்றபேரில் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தின் (core zone) எனப்படும் அடர் வனத்துக்குள் போலீஸாரை நிறுத்திவைத்த சம்பவமும், நீலகிரியில் தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருள்களை கட்டுப்பாட்டின்றி பயன்படுத்தியிருப்பதும் பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.

