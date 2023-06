Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னையில் தோட்டக்கலை துறையால் மீட்கப்பட்ட நிலத்தில் இயற்கை அங்காடிகள்?

சென்னை செம்மொழி பூங்கா இருக்கும் இடமும் அதற்கு எதிரில் உள்ள நிலமும் தோட்டக்கலை சங்கத்திற்கு 1910-ம் ஆண்டு அரசால் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அது காலப்போக்கில் தனிநபர் வசமாகியது

News மீட்கப்பட்ட இடம்