Published: 09 Mar 2023 10 AM Updated: 09 Mar 2023 10 AM

99 ஆபரேஷன்... சல்யூட் அடித்த வனத்துறை அதிகாரிகள்; ஓய்வு பெற்றது கும்கி கலீம் யானை!

கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வனத்துறையின் நம்பிக்கைக்குரிய கும்கி கலீம் யானை. தொடக்கத்தில் பழனிசாமி என்பவர்தான் கலீம் யானைக்கு பாகனாக இருந்தார். மணி என்பவர் அவருக்கு உதவியாளராக இருந்தார்.