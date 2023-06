Published: Just Now Updated: Just Now

பாம்பை மென்று துப்பிய 3 வயது சிறுவன்; பாம்பின் விஷம் சிறுவனை பாதிக்கவில்லை ஏன்?

பாம்பை கடித்து துப்பிய சிறுவனுக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை. என்றும் பலரும் வியந்த வண்ணம் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வந்தனர். இளம் கன்று பயம் அறியாது என்று கருத்து தெரிவித்து வந்தனர்.