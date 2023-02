Published: 27 Feb 2023 9 AM Updated: 27 Feb 2023 9 AM

திருச்சி: அரசுப் பேருந்தினை முட்டித் தள்ளிய காட்டெருமை கூட்டம்; அதிர்ந்துபோனப் பயணிகள்!

கடந்த சில நாள்களாகவே துவரங்குறிச்சி வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியே வரும் காட்டெருமைகள், விளை நிலங்களுக்குள் புகுவதும், சாலையோரம் செல்பவர்களை தாக்குவதுமான சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றன.