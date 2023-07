Published: 16 Jul 2023 11 AM Updated: 16 Jul 2023 11 AM

தொடரும் பரிதாபம் ... 4 மாதத்தில் 8 சிவிங்கிபுலிகள் உயிரிழப்பு!

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சிவிங்கிப்புலிகள் தொடர்ந்து உயிரிழந்து வருகின்றன. 4 மாதத்தில் 8 சிவிங்கிப்புலிகள் இறந்துவிட்டன.

Environment சிவிங்கிப் புலி ( Pixabay )