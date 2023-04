Published: Just Now Updated: Just Now

விஞ்ஞானிகளை வியக்கவைக்கும் சோலை - புல்வெளிகள்... சூழல் பாதுகாப்பில் இதன் மகத்துவம் என்ன தெரியுமா?

``சோலை புல்வெளிகள் அடர்ந்த மரங்கள் நிறைந்த காடுகளை விடவும் அதிகமான நீர் பிடிப்புத் தன்மை கொண்டவை. தென்னிந்தியாவில் ஓடும் நதிகள் அனைத்தும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள சோலை புல்வெளிகளில் ஊற்றாக தோன்றியவை தான்."

Environment சோலை - புல்வெளிகள் | shola grassland

