புலிகள் பாதுகாப்புக்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தெரியுமா? |காடும் கற்பனைகளும்! - 8

``மக்களுக்கு நீராதாரமாக விளங்கும் நதிகளில் பெரும்பான்மை, பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளான புலிகள் காப்பகங்களிலிருந்து தோன்றுபவை. எனவே புலிகள் பாதுகாக்கப்பட்டால் மட்டுமே காடுகள் பாதுகாக்கப்படும்."