வன உருவாக்கத்தில் யானைகள்; கடவுளாக வணங்கப்படும் காட்டு உயிரினங்கள்!| காடும் கற்பனைகளும் - 10

தன்னுடைய இயல்பான வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு தேவைப்படுவதால், அந்த நிலத்தை மனிதர்களைப் போல் தனக்கானதாக மட்டும் கொள்ளாமல், அந்த நிலப்பரப்பில் இருக்கும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பயனுள்ள வாழ்வை யானைகள் வழங்குகின்றன.