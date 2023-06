Published: Just Now Updated: Just Now

கோவையில் காயத்துடன் சுற்றும் பாகுபலி யானை... நாட்டு வெடிதான் காரணமா?

கோவை மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள பாகுபலி யானைக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயத்துக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான பணிகளில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.