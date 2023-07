Published: Just Now Updated: Just Now

அத்திப்பழம் சைவமா.. அசைவமா? அறியப்படாத தகவல்கள்! |காடும் கற்பனைகளும் - 14

வருடத்தின் எந்த சீசனாக இருந்தாலும் வனத்தில் வாழும் உயிரினம் தனக்கு கண்டிப்பாக உணவு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அத்தி இன மரங்களை நோக்கிச் செல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு பல்லுயிர் ஆதார உயிரினமாக அவை உள்ளன.