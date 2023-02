Published: Just Now Updated: Just Now

கோவை: களத்திலிறங்கிய சின்னத்தம்பி; வனத்துறையின் பலமணி போராட்டத்துக்குப் பிறகு பிடிபட்டது மக்னா யானை!

கடந்த இரண்டு நாள்களாக கோவை மாவட்டத்தில் சுற்றித் திரிந்த மக்னா யானையை, இன்று தீவிர முயற்சிக்குப் பிறகு வனத்துறையினர் சின்னத்தம்பி கும்கி யானையின் உதவியுடன் பிடித்திருக்கின்றனர்.