அலையாத்தி காடுகள்; கடலோர கிராமங்களைக் காக்கும் காவல் தெய்வம்! - வியப்பூட்டும் தகவல்கள்!

நிலையற்ற அடித்தளம் அளவுக்கதிகமான உப்புத் தன்மை, ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை போன்ற கடுமையான சூழலில் வாழும் தகவமைப்புகளைக் கொண்ட அலையாத்தி காடுகள், உயிரினங்களைப் பாதுகாக்கும் அரணாக உள்ளன.