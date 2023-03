Published: Just Now Updated: Just Now

நம்ம ஊரில் ஆடு, மாடுகள் என்றால் காஷ்மீரில் எருமைகள்; கீதாரிகளின் நாடோடி வாழ்க்கை!

நாடோடி இன மக்கள் என்றாலும், ஒரு காலத்தில் தனி ராஜ்யத்தையே அமைத்து அசத்திய கூட்டம் இது. இன்றைய குஜராத், ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச மாநிலப் பகுதிகள் அடங்கிய அரசாங்கத்தை, கி.பி 650-ல் அமைத்து ஆட்சிப் புரிந்துள்ளனர்.

Environment எருமை மாடு மேய்ப்பவர்கள் ( Channi Anand )