தேனீக்கள் கொட்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை: அதிகரிக்கும் சம்பவங்கள்... ஏன்?; தீர்வு என்ன?

``விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள், தேன்கூடு மீது கற்களை வீசினர். இதில் கலைந்த தேனீக்கள் அவ்வழியே சென்ற மக்களை துரத்தித் துரத்தி கொட்டியது. தேனீக்கள் தன் கூட்டுக்கும் இனத்திற்கும் தொந்தரவு ஏற்படாத வரை அது யாரையும் தாக்குவதில்லை."