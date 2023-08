Published: 15 Aug 2023 11 AM Updated: 15 Aug 2023 11 AM

அடிப்படை வசதிகளுக்கே அல்லல்படும் திருமேனிக்குப்பம்; தத்தெடுத்து மாற்றம் தரும் மாணவர்கள்!

76 ஆண்டுக்கால சுதந்திர இந்தியாவில், இன்னும் பல கிராமங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளே கிடைக்கவில்லை என்பது வேதனைக்குரிய விசயம். `தூய்மை இந்தியா' என்கிறோம்... ஆனால் பல கிராமங்களில் கழிவறை வசதியே இல்லை.