Kangaroo Culling: ஆஸ்திரேலியாவில் அழிக்கப்படும் கங்காருகள்; கொல்வதில் அப்படி என்ன `அறம்' இருக்கிறது?

கருத்தடை முறைகள் அவ்வளவாகப் பயனளிக்காத நிலையில், பராமரிப்பு செலவும் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும் சமயத்தில் இந்தப் பிரச்னை அனைத்துக்கும் ஒற்றைத் தீர்வாக ஆஸ்திரேலியா அரசு கையிலெடுத்திருக்கும் ஒரே முடிவு, கங்காருகளைக் கொலை செய்வது.