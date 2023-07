Published: Just Now Updated: Just Now

கேரளா: வெறி நாய்களின் அட்டூழியம்; கோழிக்கோட்டில் 8 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை; பின்னணி என்ன?

கேரளாவில் அதிகரித்து வரும் நாய் தொல்லை; 'நாயைப் பிடித்த பின்புதான் பள்ளிகளைத் திறப்போம்' - கேரளா கோழிக்கோடு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நேற்று விடுமுறை!