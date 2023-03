Published: 19 Mar 2023 9 AM Updated: 19 Mar 2023 9 AM

`சாகும்வரை உணவு, தண்ணீர் கிடையாது' 1,000 நாய்களை கொடூரமாகக் கொன்ற முதியவர்!

தனது வீட்டில் இருந்த நாயைக் காணவில்லை என அப்பகுதியில் இருந்த ஒருவன் தேடிய பொழுது இந்த கோர சம்பவத்தை கண்டுபிடித்துள்ளார். இது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.