ஊட்டி: தாவரங்களின் தகவல்களை அறிந்துகொள்ள QR Code அறிமுகம்!

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களின் தகவல்களை அறியும் வகையில் நீலகிரியில் முதல் முறையாக ஊட்டியில் உள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் Q R code எனப்படும் விரைவுத் துலங்கி முறையை தோட்டக்கலைத்துறையினர் அறிமுகம் செய்துள்ளனர்.

