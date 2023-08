Published: Just Now Updated: Just Now

``அழிவின் விளிம்பில் அரியவகை இந்தியப் பறவைகள்..." IUCN வெளியிட்ட சிவப்பு பட்டியல்..!

``இந்த 5 சதவிகிதம் பறவை இனங்கள், இந்தியாவின் எல்லைக்குள் மட்டுமே காணப்படுகிறது, உலகில் வேறு எங்கும் இவை கண்டறியப்படவில்லை என்ற தகவல் வியக்க வைக்கிறது..."