சீர்காழி: கடலில் விடப்பட்ட அரிய வகை ஆலிவ் ரெட்லி ஆமை குஞ்சுகள்!

இந்த ஆண்டு தற்போது வரை மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பொரிப்பகங்களில் வைத்து பொறிக்கப்பட்ட 19,000 ஆலிவ் ரெட்லி ஆமை குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளது என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.