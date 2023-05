Published: 05 May 2023 12 PM Updated: 05 May 2023 12 PM

`அரிசி கொம்பன்' யானை மேகமலையில் தஞ்சம்! எச்சரிக்கும் வனத்துறை!

தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட மேகமலை வனப்பகுதியில் இரவங்கலாறு பகுதிக்கும் மணலாறு பகுதிக்கும் இடையே உள்ள வனப்பகுதியில் பொதுமக்கள் இரவு நேர பயணத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும் தேனி வனத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

