இலங்கைக்குப் பரிசளித்த யானையை 20 ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பப் பெற்ற தாய்லாந்து...!

இரு நாடுகளின் இடையே நட்புறவை வலுப்படுத்த இலங்கை அரசுக்கு பரிசளித்த யானையை 20 ஆண்டுகள் கழித்து தாய்லாந்து அரசு திரும்பப் பெற்றுள்ளது.