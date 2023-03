Published: 05 Mar 2023 9 AM Updated: 05 Mar 2023 9 AM

நாகை: கடலுக்கடியில் உடைந்த குழாய்... நீரில் கலந்த கச்சா எண்ணெய் ; 3-வது நாளாகத் தொடரும் அகற்றும் பணி

சென்னை பெட்ரோலிய கழகத்துக்குச் (CPCL) சொந்தமான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, கச்சா எண்ணெய் கடலில் கலந்து நீரின் நிறம் மாறியிருக்கிறது.