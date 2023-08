Published: Just Now Updated: Just Now

புலிக்குட்டிகள் மர்ம மரணம்; வனத்துறை விசாரணை சொல்வது என்ன?

தேசிய விலங்கான புலிகளை அழிவின் விளிம்பில் இருந்து பாதுகாக்கும் வகையில் புலிகள் காப்பகங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து பாதுகாத்து வருகின்றனர்.