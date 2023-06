Published: Just Now Updated: Just Now

இனச்சேர்க்கை நிகழாமலே முட்டையிட்ட முதலை... அமெரிக்காவில் அதிசயம்!

பறவைகள், சுறாக்கள், பல்லிகள் மற்றும் சிறைபிடிக்கப்பட்ட பாம்புகள் சேர்க்கையின்றி கருவுறுதலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆவணப்படுத்தி உள்ளனர். இதுவரையில் முதலைகளில் இது போன்று நடந்ததில்லை.

Environment முதலை ( Pixabay )