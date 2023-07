Published: Just Now Updated: Just Now

காலநிலை மாற்றத்திற்கு விவசாயமும் ஒரு காரணம்... எப்படித் தெரியுமா?

``நம்மில் பலர் வாழைப்பழம், பப்பாளி, பாகற்காய் போன்ற நம்மூர் விளைபொருள்கள் தவிர்த்து நீண்ட தூரம் பயணித்து வரும் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, உருளைக்கிழங்கு போன்றவற்றை மட்டுமே வாங்குகிறோம்..."