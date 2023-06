Published: Just Now Updated: Just Now

திண்டுக்கல்: தூய்மையான கொத்தப்புள்ளி ஊராட்சி - பசுமை முதன்மையாளர் விருது பெற்றது எப்படி?

காலநிலை மாற்றம், வனம், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடுவோர் இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பித்தால் தேர்வாகும் தனி நபர் அல்லது அமைப்புக்கு பசுமை முதன்மையாளர் விருதுடன் ஒரு லட்ச ரூபாய் பரிசு தொகையும் வழங்கப்படும்.