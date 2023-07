Published: 08 Jul 2023 6 AM Updated: 08 Jul 2023 6 AM

எத்தனால் எரிபொருள்... இயற்கை உரம் தயாரிப்பு... இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் பசுமை முயற்சி!

``100 சதவிகிதம் எத்தனால் மூலம் கூட வாகனங்களை இயக்கலாம். இதன் மூலம் எரிபொருள் விலையும் குறையும். ஆனால், தற்போது உள்ள வாகனங்கள் எத்தனாலுக்கு ஏற்ற வகையில் இல்லை. வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் இது சம்பந்தமாகப் பேசி வருகிறோம்.."