``காடுகளை காவு வாங்கும் வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா - 2023" - எதிர்க்கும் சூழல் அமைப்புகள்!

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை காடுகள் அரசுக்கு மட்டும் சொந்தமானதாக இருப்பதில்லை. தனியாருக்கும் காடுகள் சொந்தமாக உள்ளன. TamilNadu Preservation of Private Forest Act 1949 என்ற சட்டத்தின் கீழ் இப்பகுதிகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.