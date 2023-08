Published: Just Now Updated: Just Now

கொடைக்கானல் செல்கிறீர்களா? இதை கட்டாயம் தெரிந்து செல்லுங்கள்!

கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் துப்புரவு பணிகளுக்காக ஒவ்வொரு செவ்வாய் கிழமையும் மூடப்படவுள்ளது.