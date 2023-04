Published: Just Now Updated: Just Now

``வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்டத்துக்கு ஆளுநர் விருது!"

முன்னாள் குடியரசு தலைவர் அப்துல்கலாம் மறைவை அடுத்து, அவருக்குப் பிடித்த மரக்கன்று நடும் பணியை வனத்துக்குள் திருப்பூர் என்ற திட்டத்தின் மூலம் முன்னெடுத்தோம். இதன் மூலம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 2 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து வருகிறோம். -சிவராம்.