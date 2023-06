Published: Just Now Updated: Just Now

விதிகளை மீறும் கல்குவாரி; அதிகாரிகள் ஆதரவா? பாதியில் முடிந்த கருத்துக் கேட்பு கூட்டம்!

``குவாரியால் விவசாயம் பாதிக்கப்படும், ஆதரித்து பேசுபவர்கள் உண்மையான விவசாயிகளே அல்ல, சுமை தூக்கும் வேலை செய்பவர்கள்" என்று குவாரி எதிர்ப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.