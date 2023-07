Published: Just Now Updated: Just Now

ஆக்கிரமிப்பு; அட்டகாசம்... சீர்காழியில் கழுமலையாறு பாசன வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணி நிறுத்தம்..!

சீர்காழி நகர் பகுதியில் கழுமலையாறு பாசன வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணிக்கு பெரும் இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமைப்புகளை அகற்ற முடியாமலும், கழிவுநீர் வாய்க்காலில் கலப்பபதை தடுக்க முடியாமலும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர்.