சென்னையை கட்டமைத்த மக்களை வெளியேற்றுவது தான் நீர்நிலை பாதுகாப்பா?

``சென்னையை உருவாக்கிய உழைக்கும் மக்களை நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்ற பெயரில் அகற்றினர். அகற்றப்பட்ட மக்களுக்கு அரசு தற்போது கொடுத்திருக்கும் இடமும் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு தான்."