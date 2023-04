Published: 15 Apr 2023 10 AM Updated: 15 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`சதுப்பு நிலங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்தக் கூடாது' - சூழல் ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு!

``சதுப்புநிலங்களை பாதுகாப்பதாகக் கூறி கருத்தரங்குகள் நடத்திக்கொண்டு இருக்கும் அரசு, சதுப்புநிலங்களை வளர்ச்சி திட்டம் என்ற பேரில் ஆக்கிரமித்து வருகிறது."

Environment chennai metro rail