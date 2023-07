Published: Just Now Updated: Just Now

கடல் நீர் நிலைமைகளை கண்காணிக்க... மாணவர்களோடு நடை பயணம் சென்ற அமெரிக்க அதிகாரி!

அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முகமை நிர்வாகி, சென்னை பள்ளி மாணவர்களுடன் இணைந்து கடல் நல செயல்பாட்டில் ப‌ங்கேற்றார். அப்போது காலநிலை நடவடிக்கையை வழிநடத்துவதற்கான அமெரிக்காவின் உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்தினார்.