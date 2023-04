Published: 02 Apr 2023 10 AM Updated: 02 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`சுரண்டல் கொடுமையின் உச்சம்' வைரல் வீடியோவுக்கு பின்னாலிருக்கும் கொடூர உண்மை!

காங்கோ (DRC) உலகின் கோபால்ட் மொத்த உற்பத்தியில் 60 முதல் 70% வரை உற்பத்தி செய்வதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கோபால்ட் சுரங்கம் ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மாற்றத்தின் இருண்ட பக்கம் என்கிறார் அஃப்ரா முர்ரே.