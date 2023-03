Published: 17 Mar 2023 11 AM Updated: 17 Mar 2023 11 AM

``தாய்க்கு அடுத்து தன்னலமில்லாதது மரங்கள்தான்" பசுமைக்காடுகளை உருவாக்கும் நடிகர் சாயாஜி ஷிண்டே!

``தாய்க்கு பிறகு தன்னலமின்றி வாழும் ஒரு உயிர் மரம் தான். ஆக்சிஜன், உணவு, தண்ணீர், மண், நிழல் அனைத்தையும் தன்னை வெட்டுபவர்களுக்கும், வளர்ப்பவர்களுக்கும் கொடுக்கிறது."

Environment சாயாஜி ஷிண்டே அடர் வனம் ( photo source: https://www.sahyadridevrai.org/ )