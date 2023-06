Published: Just Now Updated: Just Now

``ஆற்றில் கொட்டப்பட்ட இறைச்சிக் கழிவு'' வைரலான வீடியோ... அபராதம் விதித்த மாவட்ட நிர்வாகம்!

காவிரி ஆற்றுப்பாலத்தில் வாகனத்தை நிறுத்தி கோழி இறைச்சிக் கழிவுகளை ஆற்றில் கொட்டி கொண்டிருந்தனர். இதை அந்த வழியாக சென்ற சமூக ஆர்வலர்கள் வீடியோ எடுத்து தங்கள் குழுக்களில் பகிர்ந்தனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது.