மதுரை ஹோட்டலின் வித்தியாசமான பரோட்டா விழிப்புணர்வு ஐடியா - வென்றது தமிழக அரசின் மஞ்சப்பை விருது!

"பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஒழிக்கும் வகையில் மக்களிடம் துணிப்பை பழக்கத்தை உருவாக்க 'மஞ்சப்பை' திட்டத்தை அரசு அறிவித்தவுடன், நாமும் ஏதாவது செய்யவேண்டுமென்று நினைத்தபோதுதான் இந்த ஐடியா தோன்றியது."