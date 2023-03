Published: 22 Mar 2023 9 AM Updated: 22 Mar 2023 9 AM

புவி வெப்பமாதல் - நெருங்கும் முடிவு? – பூவுலகின் நண்பர்கள் அறிக்கை

புவிவெப்பநிலை சராசரியாக 1.5°C அளவுக்கு உயர்வதைத் தடுக்க முடியாது என்கிற அபாய எச்சரிக்கையை ஐ.பி.சி.சி வழங்கியுள்ளது. இதனை பூவுலகின் நண்பர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

News பூவுலகின் நண்பர்கள் அறிக்கை