Published: 09 Jul 2023 7 AM Updated: 09 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

விழுப்புரம்: மரக்காணம் பகுதியில் கடல் சீற்றம்; ஊருக்குள் புகுந்த கடல் நீரால் மீனவர்கள் அச்சம்!

வழக்கத்திற்கு மாறாக கடல் சீற்றமாக இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், கடல் நீரானது கடல் மட்டத்திலிருந்து பல மீட்டர் தூரம் மீனவர் பகுதிகளுக்குள் புகுந்தது மீனவ மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

News உட்புகுந்த கடல் நீர்