Published: 06 Mar 2023 10 AM Updated: 06 Mar 2023 10 AM

சத்தியமங்கலம்: காட்டு யானை தாக்கி திமுக பிரமுகர் உட்பட இருவர் பலி!

யானை தாக்கியதில் தி.மு.க பிரமுகர் பொம்மே கவுடர், சித்துமாரி ஆகிய இருவரும் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

