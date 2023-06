Doubt of Common: மழையின் அளவை மி.மீ, செ.மீ என்ற அளவுகளில் அளவிடுகிறார்களே எப்படி?- முழு விளக்கம்

Published: 14 Jun 2023 9 AM Updated: 14 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

மழை பெய்யும் அளவை மில்லி மீட்டர், சென்டி மீட்டர் என்ற அளவுகளில் அளவிடுகிறார்களே… எப்படி? என்பது குறித்து பார்ப்போம்.