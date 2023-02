Published: 24 Feb 2023 9 AM Updated: 24 Feb 2023 9 AM

வாகனங்களில் பெட்ரோல் டேங்க் முழுவதும் நிரப்பினால் ஆபத்தா? - இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் விளக்கம்!

இதுபோன்ற நம்பகத்தன்மையற்ற செய்திகள் வாட்ஸ்ஆப்பில் வலம் வருவது வாடிக்கை என்றாலும், இந்த முறை பாரத் பெட்ரோலியம் பெயரில் பேனர் இருந்தது மக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இது குறித்து இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில்...