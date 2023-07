Published: 28 Jul 2023 8 AM Updated: 28 Jul 2023 8 AM

இரண்டு நாள்களில் மும்பையைப் புரட்டிப்போட்ட பருவமழை; ரயில், பஸ் போக்குவரத்து பாதிப்பு!

நேற்று காலையிலிருந்தே மக்கள் வெளியில் செல்ல முடியாத அளவுக்கு தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் சாலையில் மழை நீர் தேங்கி பஸ் மற்றும் வாகனப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.